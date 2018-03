21. 12. 2011 |Pavel Novák, Jan Piroch |Ekonomika

Co se řeklo, to platí. Od ledna si také letecké společnosti létající do států Evropské unie budou muset kupovat emisní povolenky. Budou se na ně ohledně vypouštění oxidu uhličitého vztahovat podobné podmínky jako na jiné znečišťovatele ovzduší. Ty uvádí unijní směrnice z roku 2008. Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku dnes rozhodl, že je směrnice platná a vztahuje se i na neunijní letecké společnosti.