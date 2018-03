Letiště Praha

12. 3. 2017 |Jaroslav Skalický |Ekonomika

Letiště Václava Havla letos očekává rekordní počet cestujících. Naznačují to už první dva měsíce roku. Velká konkurence mezi aerolinkami navíc snižuje ceny, a to láká další turisty. Cestování do ciziny by mělo zlevnit i očekávané posílení koruny. Ta by se měla zvednout po ukončení intervencí České národní banky v letošním roce.