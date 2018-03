letní festival

Ostrava| 9. 7. 2017 |ČTK |Hudba

Do industriální oblasti Dolních Vítkovic se každoročně sjíždějí desítky tisíc lidí. Své brány tu otevírá Colours of Ostrava. Svou barevností už 15 let zviditelňuje "černou" Ostravu na mapě Evropy.