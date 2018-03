29. 4. 2014 |Petr Hartman |Zprávy z domova

Český rozhlas Plus vysílá předvolební rozhovory s kandidáty stran do Evropského parlamentu. Každý všední den tak budete moci před 18. hodinou slyšet dva rozhovory. Jejich pořadí bylo vylosováno. Uskupení LEV 21 - Národní socialisté vede do voleb do Evropského parlamentu Jiří Paroubek.