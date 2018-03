8. 3. 2012 |Jan Kaliba, Tereza Jelínková |Fotbal

Všichni ho znají, soupeři se na něj důkladně připravují, jenže on si na fotbalovém hřišti stejně nakonec dělá, co si zamane. Argentinský útočník Lionel Messi je prostě k nezastavení a v noci na dnešek zase přepsal nejeden historický zápis v kronikách. K rekordnímu vítězství ve vyřazovacích bojích Ligy mistrů v poměru 7:1 a tím i k postupu přes Leverkusen do čtvrtfinále pomohl maličký šikula Barceloně pěti góly.