29. 11. 2012 |Jiří Hošek, Helena Berková, Vojtěch Kouřímský, Jan Bumba |Zprávy ze světa

V Británii vydala dlouho očekávanou zprávu komise soudce Briana Levesona. Komise vznikla loni po skandálu s odposlechy v nedělníku News of the World a zkoumala poměry v britských médiích a vazby médií na politiky. Ve zprávě o skoro dvou tisících stranách kritizuje úzké vztahy politiků a médií a doporučuje mimo jiné vznik nezávislého kontrolního tělesa, které by na média dohlíželo.