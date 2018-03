22. 11. 2015 |Jana Zemková, msk |Regiony

Do auta naložili motorové pily, kladiva, kůly a vyjeli do terénu. Libavští patrioti se pustili do značení zaniklých hřbitovů. Na dvaceti místech se objevily nové pamětní tabulky. Na nich stojí jméno vesnice, ke které hřbitov patřil. Aby lidé věděli, kde odpočívají jejich předci.