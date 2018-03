3. 10. 2016 | ČTK, dab |Ekonomika

Britská měna na devizových trzích výrazně oslabuje a k dolaru sestoupila až na tříměsíční minimum. Dostala se tak do blízkosti nejnižších hodnot za 31 let. Libra tak reagovala na nedělní prohlášení britské premiérky Theresy Mayové, podle které Británie formálně zahájí proces odchodu z Evropské unie nejpozději do konce března příštího roku.