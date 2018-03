20. 2. 2017 |Jana Klementová |Regiony

Po vypálení Lidic za druhé světové války ho nacisté poslali na převýchovu do Německa. Později musel k Hitlerjugend, nakonec se ale přestěhoval zpět do znovuobnovené středočeské obce. Václav Hanf, jeden z dětských pamětníků vyhlazení Lidic, zemřel po dlouhé nemoci ve střešovické nemocnici. Bylo mu 82 let.