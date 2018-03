16. 5. 2016 |Jakub Kanta, Jakub Knoll |Fotbal

První a druhá fotbalová liga se od příští sezóny osamostatní. K podpisu rámcové smlouvy mezi Fotbalovou asociací a Ligovou fotbalovou asociací by mohlo dojít už v pátek na Valné hromadě FAČR v Brně. Aspoň to říká šéf nově vznikající vlády nad profesionálními soutěžemi v Česku Dušan Svoboda. Kromě zavedení videorozhodčího chce také co nejdřív změnit herní systém.