lihová mafie

22. 12. 2015 |Lenka Kratochvílová, Simona Bartošová |Zprávy z domova

Soud dnes uznal vinnými všech osm mužů obžalovaných v případu takzvané lihové mafie. Soudce olomouckého krajského soudu to oznámil při vynášení rozsudku, výši trestu se obžalovaní dozví na jeho konci. Za obchody s nelegálním lihem by mohli strávit ve vězení až 13 let. Nejvyšší trest hrozí šéfovi skupiny, zlínskému podnikateli Radku Březinovi.