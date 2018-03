Praha| 5. 6. 2017 |Marie Bastlová |Zprávy z domova |Rozhovor

Od 2. května platí limit 90 milionů. To je pro hnutí ANO problém. Podle slov Babiše počítali s vyhlášením voleb až v polovině července. Odmítá, že by do nákladů patřili jeho poradci.