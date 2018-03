11. 6. 2015 | ČRo |Zprávy z domova

Na zhruba dvaceti místech v Česku se dnes protestovalo proti možnému prolomení těžebních limitů. Demonstracemi chce občanská iniciativa Limity jsme my upozornit na to, že by rozšíření těžby uhlí zlikvidovalo severočeské městečko Horní Jiřetín. Ohrožen by byl i zámek Jezeří, a pokud by těžba postupovala dál k Litvínovu, mohlo by se těžit také v místech, kde je dnes chemička v Záluží.