1. 11. 2012 |Alena Benešová, Jan Kaliba |Ostatní sporty

Běda mužům, kterým žena vládne! Podle apelu Aloise Jiráska ze Starých pověstí českých by se teď měli mít na pozoru hlavně alpští lyžaři. Závodit s nimi chce americká kometa Lindsey Vonnová. A není to ve sportu ojedinělý případ, kdy si žena chce vyzkoušet, jak by dopadla v mužské konkurenci. Ovšem pořád jde o velkou raritu, která vyvolává vášně i napjaté očekávání.