12. 11. 2014 |Martin Karlík |Zprávy z domova

Roman Janoušek má v ruce lékařskou zprávu, která mu může pomoci vyhnout se nástupu do vězení. Zprávu dostal z Vrchlabské nemocnice, kde je ředitelem bývalý senátor za ČSSD a později Stranu práv občanů Vladimír Dryml. Upozornily na to dnešní Lidové noviny. Podle zjištění Radiožurnálu z minulého týdne by měl Janoušek v polovině listopadu nastoupit do věznice.