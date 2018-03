24. 10. 2011 |Patricie Polanská, Martina Mašková, pir |Zprávy z domova

K nalákání turistů do země slouží různé postupy, podle agentury Czechtourism by jedním z nich měla být i změna příliš konzervativně vypadajícího destinačního loga České republiky. Proto vyhlašuje soutěž na jeho novou podobu a právě dnes vyhlásí kritéria soutěže. Nové logo by mělo lépe odpovídat image Česka jako přátelské a rozmanité země.