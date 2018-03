22. 8. 2012 |Pavel Petr, Jakub Kanta |Fotbal

Hned trojici fotbalových týmů startuje zítra boj o tučné prémie. Pokud by postoupily do hlavní fáze Evropské ligy, zajistí si minimálně do Vánoc konfrontaci s kvalitními soupeři a nějaký ten milion do klubové kasy. Viktoria Plzeň se představí v Bruselu od 20 hodin a 30 minut v utkání proti Lokerenu.