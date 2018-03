8. 9. 2015 |Vojtěch Bureš |Fotbal

Nepříjemnou ztrátu zaznamenala v kvalifikaci na ME 2017 česká reprezentace do jedenadvaceti let, když remizovala 1:1 v Lotyšsku. Na šampionát přitom postupuje přímo pouze vítěz skupiny a tak je tato ztráta o to bolestnější.