9. 6. 2013 |Radim Sajbot, David Nyč - NEPOUŽÍVAT |Fotbal

Marku Jankulovskému se podařilo to, co známe pouze z vyspělé fotbalové Evropy. Na jeho rozlučku přišel vyprodaný stadion. Poslední zápas obránce, kterému kariéru nedobrovolně ukončilo zranění kolena, sledovalo téměř 20 tisíc diváků. Bylo to dokonce více, než kolik přišlo v Praze o den dříve na kvalifikační duel Česka s Itálií.