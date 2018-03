13. 3. 2017 |Lukáš Matoška, Filip Harzer |Zprávy ze světa

Zloději vnikli do obchodu v Leedsu a udeřili jednoho z majitelů klenotnictví do obličeje. Pak vzali tašku, o které si mysleli, že je plná cenností. Až později zjistili, že je v ní jen jídlo. Soudce přihlédl k tomu, že lupiči čin pečlivě plánovali. Dohromady dostali lupiči jednadvacet let vězení.