19. 10. 2016 |Pavla Lioliasová, Anna Kottová, Sabina Vosecká |Zprávy z domova

Psal se rok 1920, když se po střeše pražského paláce Lucerna naposledy procházeli návštěvníci. Tento týden si to mohou lidé zopakovat. Střecha paláce Lucerna bude totiž po téměř sto letech dočasně přístupná. Výhled na centrum metropole si mohou návštěvníci vychutnat každý den až do pátku, a to od 12 do 18 hodin.