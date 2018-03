22. 3. 2013 |Věra Masopustová, Tereza Jelínková, Tomáš S. Šťástka |Zprávy z domova

Ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová z TOP 09 si dnes ve sněmovně užije horké chvilky. Opozice prosadila zařazení bodu, ve kterém bude šéfka resortu muset vysvětlit, jak to aktuálně vypadá s projektem sociálních karet. Takzvané sKarty komplikují život spoustě lidí, a to přesto, že se do nápravy původního projektu vložil i premiér Petr Nečas.