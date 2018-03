16. 12. 2016 | ČTK |Ekonomika

Mezi vedením německých aerolinek Lufthansa a odborovým svazem pilotů Vereinigung Cocpit došlo k dohodě. Svůj spor, který se táhne od roku 2012, budou řešit pomocí zprostředkovatele, oznámily odbory. Jednání by mělo být dokončeno do konce ledna. Odbory do té doby nebudou svolávat stávky.