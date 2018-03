Luiz Felipe Scolari

9. 7. 2014 |Jan Kaliba, Petr Hašek |Fotbal

Šokovaným Brazilcům po debaklu s Německem chvíli trvalo, než si uvědomili, co se v semifinále mistrovství světa vlastně stalo. Debaty a rozbory nejtěžší brazilské porážky za posledních 94 let se táhly dlouho do noci, ale vysvětlení se nikdo stejně nedobral. Ovšem dalo se zaslechnout láteření nad taktikou trenéra Luize Felipe Scolariho. Co by teď Brazilci dali za takového Louise van Gaala.