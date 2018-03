Lukáš Bauer

31. 3. 2015 |Tomáš Kohout, Vojtěch Man |Zimní sporty

Stříbrná medaile z mistrovství světa by mohla být krásnou tečkou za kariérou běžce na lyžích Lukáše Bauera. Navíc typickou, protože přes veškeré úsilí nikdy nedosáhl na zlatou, ať už ze šampionátu, nebo olympijských her. Ale ona medaile může být pro 37letého borce i motivací, proč by měl jako vrcholový lyžař ještě pokračovat.