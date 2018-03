30. 8. 2016 |Jaroslav Plašil, Radek Šamša |Tenis

Půjde o zápas prvního kola US Open, přesto bude mimořádně sledovaný. Český tenista Lukáš Rosol se v New Yorku utká s olympijským šampionem a letošním wimbledonským vítězem Britem Andym Murraym, s nímž se loni v Mnichově dostal do konfliktu. Dnes však Rosol tvrdí, že jsou s Murraym dobrými přáteli a že duel odehrají v přátelské atmosféře.