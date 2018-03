23. 1. 2013 |Martin Charvát, Tereza Jelínková |Fotbal

Do Sparty Lukáš Vácha a David Lafata, do Plzně zase zamířili Stanislav Tecl a Jan Kovařík. Fotbaloví reprezentanti rozhýbali zimní přestupní trh, kromě nich se navíc do ligy vrátili ze zahraničí třeba Martin Fenin nebo David Jarolím a Radoslav Kováč. Skoro to i budí dojem, že je v českém fotbale dost peněz na to, aby do ligy přicházeli kvalitní hráči.