12. 8. 2013 |Ondřej Houska, Simona Bartošová |Zprávy ze světa

Kdo chce v létě vidět skutečný luxus, měl by zajet do Monaka, Saint-Tropez nebo Portofina. Ať už na dovolenou mezi boháči má, nebo si chce tamní poněkud snobskou atmosféru třeba jen prohlédnout. V Evropě je ale i další podobně luxusní letovisko, které je přitom v Česku téměř neznámé. Je to belgické Knokke na pobřeží Severního moře. I přesto, že jeho vody nepatří k právě nejteplejším, Belgičané nedají na svou mořskou riviéru dopustit.