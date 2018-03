23. 12. 2016 | ČTK |Zprávy ze světa

Únosci letadla libyjské státní letecké společnosti Afriqiyah Airways se vzdali. Policisté je prohledali a odvedli do vazby. Na Twitteru to oznámil maltský premiér Joseph Muscat. Únosci předtím na Maltě požádali o politický azyl, uvedla agentura AFP. Jde zřejmě o stoupence bývalého libyjského vůdce Muammara Kaddáfího. Dvojice únosců už z uneseného letadla propustila všech 118 cestujícícha členů posádky. Původně hrozili, že mají ruční granáty a stroj vyhodí do povětří.