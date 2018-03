13. 3. 2014 |Jan Kaliba, Jan Suchan |Fotbal

Fotbalisty Plzně čeká večer úvodní zápas osmifinále Evropské ligy. Pět minut po 21. hodině nastoupí ve Francii proti Lyonu a budou se snažit uhrát co nejlepší výsledek pro domácí odvetu. Nemusel by to být až tak složitý úkol, pokud se bude jejich soupeř držet tradice. Lyon se do osmifinále dostal i přesto, že zatím dává v průměru méně než jeden gól za zápas.