2. 12. 2009 |Tomáš Kohout, Alice Kottová |Zimní sporty

Určitě to znáte také. Někam odjedete, chvíli tam pobýváte, a i když se vám tam líbí, čas od času se vám zasteskne. Ale proč? A co to vlastně znamená? Co je štěstí, na tom se asi všichni shodneme, tedy pokud dáme na slova klasika, že ‚muška jenom zlatá‘. Ale co vlastně člověk myslí tím, že se mu stýská?