20. 2. 2017 |Jan Kaliba |Zimní sporty

Byl by to velký návrat na místo, kde se nečekaně stala první českou mistryní světa v alpském lyžování. Ale natolik Šárka Strachová nostalgií netrpí, aby kvůli tomu vydržela závodit ještě dva roky do příštího světového šampionátu ve švédském Aare. Jak to bude s příští sezónou, na to může mít vliv i její výkon na mistrovství světa, které právě skončilo ve Svatém Mořici.