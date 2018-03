24. 9. 2016 |David Koubek |Zprávy ze světa

Po roce od úplného uzavření hranice mezi Venezuelou a Kolumbií se přechody začínají postupně otevírat. Už v srpnu proudily každý víkend tisíce Venezuelanů přes přechod nakupovat do Kolumbie to, co doma neseženou. Od tohoto víkendu už navíc přes hranici smějí nejen civilisté, ale i nákladní auta.