24. 8. 2014 |Martin Dorazín, Vojtěch Berger, Simona Bartošová |Zprávy ze světa

Centrem Kyjeva dnes projde mohutná vojenská přehlídka. Bude to po delší době poprvé - Ukrajina si připomíná Den nezávislosti. V éře bývalého prezidenta Viktora Janukovyče, kterého v únoru sesadily masové protesty, se přehlídky nekonaly. Podle řady Ukrajinců by to tak mělo zůstat i nadále. Ukrajinská armáda ale na východě země bojuje s proruskými separatisty a přehlídka má ukázat odvahu a jednotu.