31. 5. 2016 |Jana Čermáková |Zprávy z domova

Zákon o prokazování původu majetku by dnes měli ve druhém čtení projednat poslanci. Vládní návrh předpokládá, že by finanční správa nově porovnávala majetek s odevzdaným daňovým přiznáním. Pokud odhalí, že hodnota neevidovaného jmění převyšuje sedm milionů korun, vyzvala by poplatníka, aby prokázal jeho původ. Nedoložený majetek by pak mohly úřady zdanit a vyměřit i penále až do výše 100 procent.