17. 5. 2013 |Jitka Hanžlová, Věra Masopustová

Fungování katastru nemovitostí by se mohlo změnit. Poslanci dnes v posledním čtení rozhodnou o novele katastrálního zákona, která počítá s důkladnější ochranou vlastníků nemovitostí. Lidé by měli získat větší přehled o dění kolem svého majetku a zápisy do katastru by měly být spolehlivější.