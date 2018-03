17. 1. 2017 |Anna Kottová |Zprávy ze světa

Pátrání po troskách zmizelého malajsijského letounu po téměř třech letech končí. Oznámily to v úterý malajsijské, australské a čínské úřady. Let malajsijských linek vyrazil z Kuala Lumpuru do Pekingu na začátku března 2014. Na palubě zmizelého letadla bylo 239 cestujících a členů posádky. Co se s letadlem stalo, zůstává záhadou.