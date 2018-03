mamografie

17. 5. 2013 |Lucie Husárová |Zprávy z domova

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) nabízí ženám do konce listopadu bezplatné vyšetření prsou, a to i ženám pod 45 let. VZP tak reaguje na zvýšený zájem o vyšetření, k němuž došlo po zveřejnění rozhodnutí americké herečky Angeliny Jolie, která si kvůli vysokému riziku rakoviny dala prsa preventivně odstranit. Podobně na vyšetření přispívají i jiné pojišťovny.