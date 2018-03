11. 6. 2014 |Martin Hromádka, Zuzana Švejdová |Zprávy z domova

Češi obsadili první příčku v tom, jak tolerují neetické obchodní praktiky. Drahé osobní dary nebo výlety do zahraničí ve formě úplatků je ochotná nabídnout víc než třetina českých manažerů. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu Ernst and Young (EY) o podvodech a korupci.