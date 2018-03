29. 3. 2017 | ČTK |Zprávy ze světa

Dvojice podřízených guvernéra amerického státu New Jersey Chrise Christieho dostala nepodmíněné tresty vězení za vyvolání zácpy na mostě na Manhattan před více než třemi lety, informovala agentura AP. Jednoho z tehdejších vysoce postavených úředníků poslal soud v Newarku na dva roky do vězení a někdejší zástupkyni šéfa Christieho úřadu vyměřil rok a půl za mřížemi. Zatímco guvernérovi kritici tvrdí, že záměrné vyvolání dopravních problémů bylo jeho politickou pomstou místnímu starostovi, Christie popírá, že by o akci věděl.