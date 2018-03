29. 3. 2017 |Martin Balucha |Zprávy ze světa

Bývalý francouzský premiér Manuel Valls podpoří středového prezidentského kandidáta Emmanuela Macrona. Valls v rozhovoru pro francouzskou televizi BFMTV řekl, že udělá vše pro to, aby se šéfka nacionalistů Marine Le Penová nedostala do druhého květnového kola prezidentských voleb. Bývalý předseda vlády ale odmítl, že by se stal součástí Macronova volebního týmu.