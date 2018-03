13. 2. 2017 |Tereza Chlubná |Zprávy z domova

Češi do manželství v posledních letech vstupují stále častěji. Od ledna do konce září 2016 zamířilo na radnice 43 a půl tisíce párů. To je o několik stovek víc než za stejné období v roce 2015. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.