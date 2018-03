Marek Holeček

23. 6. 2013 |Aleš Procházka, Tereza Jelínková |Ostatní sporty

Považujeme už za samozřejmé, že po vyhraném utkání nebo závodě rozdává sportovec úsměvy do všech stran a že vidí svět v růžových barvách. U horolezců šplhajících do vysokých nadmořských výšek to ovšem tak docela neplatí. Přinejmenším ne ve chvíli, kdy právě dokončili namáhavou zpáteční cestu dolů a začíná jim docházet, co všechno mají za sebou.