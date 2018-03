Marek Matějovský

8. 11. 2012 |Tereza Jelínková, Michal Jurman |Fotbal

Ani ta sebelepší taktika nepomůže fotbalovému kouči k úspěchu, pokud nemá k dispozici hráče, kteří by ji plnili. Své o tom ví i trenér Sparty Vítězslav Lavička, kterému se před odvetným zápasem Evropské ligy proti Kirjatu Šmona také některých ‚bojeschopných‘ nedostává. Komplikace je to o to větší, že už v Izraeli by dost možná mohli letenští slavit postup do jarní fáze evropských pohárů.