16. 6. 2013 |Andrea Čánová, Vojtěch Kouřímský |Zprávy z domova

Bývalý poslanec ODS Marek Šnajdr půjde do vazby, aby při vyšetřování neovlivňoval svědky. Dnes o tom rozhodl Okresní soud v Ostravě. Šnajdr se loni v listopadu vzdal poslaneckého mandátu, stejně jako další dva poslanci za ODS Petr Tluchoř a Ivan Fuksa. Společně tak umožnili schválení důležitého daňového balíčku spojeného i s důvěrou vlády. Výměnou za to podle vyšetřovatelů získali lukrativní posty ve státních firmách. Tluchoře a Fuksu ostravský soud už do vyšetřovací vazby poslal včera.