17. 11. 2016 | ČTK |Ostatní sporty

Zápasník Marek Švec by měl získat bronzovou medaili z olympijských her v Pekingu v roce 2008. Jeho tehdejší přemožitel v přímém souboji o třetí místo ve váhové kategorii do 96 kg v řecko-římském stylu Asset Mambetov z Kazachstánu byl dodatečně diskvalifikován kvůli pozitivnímu dopingovému testu při opětovné analýze vzorků.