Mariano Rajoy

2. 9. 2016 | ČTK |Zprávy ze světa

Španělští poslanci ani ve druhém kole nedali důvěru šéfovi lidovců Marianu Rajoyovi ve funkci premiéra v dalším volebním období. Podle španělských médií se tak zřejmě budou v prosinci konat další parlamentní volby, již třetí za poslední rok. Neuskutečnily by se jen v případě, že by do dvou měsíců získal některý z politiků důvěru poslanců, což se ale zdá nereálné.