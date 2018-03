30. 6. 2016 |Jan Kaliba, Stanislav Zbyněk |Fotbal

Ve Francii dnes začne čtvrtfinále fotbalového mistrovství Evropy, a i když český tým už dávno vypadnul, úplně bez Čechů to nebude. Poláci a Portugalci proti sobě totiž ve 21 hodin nastoupí na jihu země, a tak se na zápas vypraví i historicky nejlepší střelec české reprezentace. Jan Koller to ze svého domova v Monaku nemá do Marseille daleko.