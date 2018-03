25. 6. 2013 |Eva Rajlichová, bre |Zprávy z domova

Akademik Martin C. Putna se dnes oficiálně stal profesorem. Jmenovací dekret mu předal ministr školství Petr Fiala. Prezident Miloš Zeman si totiž vymínil, že Putnovi jmenovací dekret nebude předávat on, ale právě šéf resortu školství. Martin C. Putna byl s touto dohodou srozuměn.