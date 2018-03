31. 8. 2011 |Tereza Jelínková |Fotbal

Útočník české fotbalové jednadvacítky Matěj Vydra zamířil z italského Udine na hostování do FC Bruggy, a to na roční hostování bez následné opce. Martin Fenin zase absolvuje přestup z Frankfurtu, bude působit v Chotěbuzi. Slovan Liberec přišel o Radka Dejmka, který de na roční hostování s opcí do OH Lovaň.